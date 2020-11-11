ФСИН заверила, что права Фургала в СИЗО не нарушают

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила об отсутствии каких-либо нарушений со стороны должностных лиц следственного изолятора "Лефортово" в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах.

"Я получила ответ из ФСИН, из которого следует, что у Фургала все хорошо и с письмами, и с конфиденциальностью бесед с адвокатами", - сказала "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, назвав ответ службы "отпиской".

Ранее Фургал неоднократно жаловался членам ОНК на нарушение своих прав администрацией СИЗО. По словам экс-губернатора, ему не отдают приходящую на его имя корреспонденцию, не позволяют звонки и свидания с близкими, а также СИЗО не обеспечивает конфиденциальность его общения с адвокатами.

В ответ ФСИН говорится, что условия содержания Фургала в СИЗО соответствуют требованиям закона и правилам внутреннего распорядка учреждения. Переписка обвиняемого осуществляется надлежащим образом - через администрацию СИЗО и подвергается цензуре.

Свидания с защитниками, отмечают во ФСИН, Фургалу предоставляются с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. Так, встречи проходят с использованием средств индивидуальной защиты в комнате для краткосрочных свиданий, где имеется разделительное стекло.

При этом в целях обеспечения конфиденциальности свидания проводятся в таких условиях, когда сотрудник СИЗО видит Фургала и адвокатов, но не слышит их, отметили во ФСИН. "Что касается телефонных переговоров и свиданий с родственниками, то они предоставляются с разрешения следователя. До настоящего времени таких разрешений в учреждение не поступало", - говорится в ответе ФСИН.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции московского Басманного суда он находится под арестом в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает.