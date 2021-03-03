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Суд оставил Фургала в СИЗО до 8 июня

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продления срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в убийствах. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, Фургалу продлен арест до 8 июня 2021 года.

3 февраля официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Фургалу в окончательной редакции предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом и незаконном хранении оружия и взрывных устройств.

По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

О задержании Фургала СК сообщил в ночь на 9 июля 2020 года. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

Хроника 09 июля 2020 года – 03 марта 2021 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровский край Сергей Фургал

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