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Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Судан предварительно дал согласие на создание пункта со штатом до 300 человек

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает подписать с Суданом соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ в этой стране, говорится в постановлении за подписью премьера Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

РФ и Судан предварительно обсудили проект документа. "Республика Судан выражает согласие Российской Федерации на создание и размещение на территории Республики Судан пункта материально-технического обеспечения, a также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации", - говорится в документе, который, как отмечается, предварительно согласован сторонами.

Россия получит возможность размещать на пункте ВМФ в Судане корабли с ядерной энергетической установкой, максимальная численность состава пункта - 300 человек, говорится в проекте соглашения двух стран.

Установлено максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте: четыре единицы, включая военные корабли c ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности.

Договоренности имеют оборонительную направленность. "Настоящее соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону o своем намерении прекратить его действие", - говорится в проекте соглашения, которое, как отмечается, стороны предварительно согласовали.

Согласно документам, РФ получит земельный участок для проведения работ.

Россия готова безвозмездно поставить Судану вооружение и военную технику для организации противовоздушной обороны пункта ВМФ РФ в этой стране.

Ранее сообщалось, что власти Судана предложили России создать базу на Красном море. В марте 2018 года сообщалось, что Россия и Судан планируют обмениваться визитами военных кораблей и авиации. Страны готовили соглашение о военном сотрудничестве, оно предполагает заходы военных кораблей и визиты военной авиации.

Судан

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