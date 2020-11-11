РФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. Обобщение

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает подписать с Суданом соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ в этой стране, говорится в постановлении за подписью премьера Михаила Мишустина.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, РФ и Судан предварительно обсудили проект документа.

В документе поясняется, что "пункт материально-технического обеспечения" - воинское формирование Вооруженных Сил Российской Федерации c военной и специальной техникой, объекты жизнеобеспечения и обеспечения стоянки и ремонта военных кораблей Российской Федерации c необходимыми запасами материальных средств и другого имущества.

Корабли с ядерной энергоустановкой

Россия получит возможность размещать на пункте ВМФ в Судане корабли с ядерной энергетической установкой, максимальная численность состава пункта - 300 человек, говорится в проекте соглашения двух стран.

"Республика Судан выражает согласие Российской Федерации на создание и размещение на территории Республики Судан пункта материально-технического обеспечения, a также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации", - говорится в документе.

В нем сказано, что РФ имеет право направить в Республику Судан и содержать за счет российской стороны необходимый личный состав пункта материально-технического обеспечения.

Кроме того, установлено максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте: четыре единицы, включая военные корабли c ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности.

Соглашение, как ожидается, будет действовать 25 лет с дальнейшей возможностью продления.

Безвозмездные поставки Хартуму

Россия готова безвозмездно поставить Судану вооружение и военную технику для организации противовоздушной обороны пункта базы ВМФ этой страны в Порт-Судане, говорится в проекте двустороннего соглашения.

В нем отмечается, что для этих целей Россия после вступления соглашения в силу "осуществляет поставку суданской стороне вооружения, военной и специальной техники".

Согласно документу, в течение трех месяцев после подписания соглашения представители министерств обороны обеих стран проведут рабочую встречу по этому вопросу.

Воздушное пространство

В проекте говорится, что заходы военных кораблей Российской Федерации в пункт материально-технического обеспечения осуществляются после направления уведомления суданской стороне не позднее чем за 12 часов до захода. При возникновении оперативной необходимости заходы военных кораблей Российской Федерации осуществляются после направления уведомления за шесть часов до захода.

РФ также сможет использовать воздушное пространство республики Судан для полетов воздушных судов в целях реализации данного соглашения.

"Суданская сторона не препятствует осуществлению полетов над своей территорией воздушных судов в интересах пункта материально-технического обеспечения и поддержания мира и стабильности в регионе", - говорится в документе.

Согласно проекту, Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.

Из документа следует, что внешнюю охрану границ пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ будет осуществлять суданская сторона, а российская сторона обеспечит охрану границ акватории пункта ВМФ, его противовоздушную оборону, а также внутреннюю охрану и поддержание правопорядка на территории базы.

Также в проекте говорится, что при наличии информации o существовании внешней угрозы для пункта ВМФ РФ, а также стратегических объектов на побережье Судана РФ проинформирует об этом Судан, и стороны согласуют совместные мероприятия для организации защиты и обороны.

Усиление роли в регионе

За счет создания военно-морской базы в Судане Россия усилит присутствие в Африке и расширит оперативные возможности флота, сообщил "Интерфаксу" в среду бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Фактически у России появится база на Красном море. Это напряженный регион. Российское военно-морское присутствие там необходимо. Конечно, оперативные возможности нашего флота повысятся", - сказал он.

"Наши корабли смогут заходить в пункт базирования в Судане, и, если необходимо, ремонтироваться и заправляться. Наши корабли постоянно находятся в этом регионе и пункт базирования там нам необходим", - сказал Кравченко.

В частности, по словам адмирала, пункт материально-технического обеспечения в Судане будет важен для российских боевых кораблей, которые выполняют антипиратские миссии и задействованы в охране конвоев. "В перспективе пункт материально-технического обеспечения в Судане может стать полноценной военно-морской базой", - сказал Кравченко.

Ранее сообщалось, что власти Судана предложили России создать военную базу на Красном море.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус. 30 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей.

Согласно сайту Минобороны РФ, в октябре от 60 до 100 российских военных кораблей, подлодок и судов обеспечения выполняли задачи в море.

Российская эскадра на постоянной основе находится в Средиземном море. В ее составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали в пресс-службе Черноморского флота РФ. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей") по боевикам в Сирии.