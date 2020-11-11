Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство решило ликвидировать торговые представительства России в Литве и на Украине, следует из постановления от 7 ноября за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Одновременно принято решение открыть торгпредство в Дамаске до конца 2020 года.

Закрыть представительства в Литве и на Украине предложил Минпромторг в рамках оптимизации деятельности торгпредств за рубежом.

Решение по Украине связано с тем, что украинское правительство в августе 2020 года приняло постановление о прекращении действия двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств, говорится в пояснительной записке к постановлению.

Литовское торгпредство было единственным в странах Балтии. В первой половине 2020 года товарооборот между Россией и Литвой сократился в годовом измерении на 31,8% (большую часть российского экспорта в страну составляли минеральные продукты - 67,2%, продукция химической промышленности - 11,2%, и металлы - 5,2%).

"Значимых двусторонних инициатив со стороны российских и литовских экономоператоров не отмечено, перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли в настоящее время не просматривается, - отмечается в пояснительной записке. - Проводимая руководством Литовской Республики внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией". Чиновники напомнили, что с 2014 года Литва приостановила деятельность двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

После ликвидации этих двух торгпредств и открытия миссии в Сирии у России будут торгпредства в 59 странах.