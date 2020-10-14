Путин согласился разрешить 3 украинским предприятиям поставки в Россию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы правительства Михаила Мишустина в качестве "жеста доброй воли" снять санкции и допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

Выступая на встрече президента с членами правительства в среду, Мишустин напомнил, что по поручению Путина на прошлой неделе обсуждал с лидером политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком просьбу украинских промышленников о возможности открытия доступа на российский рынок некоторым предприятиям из этой страны.

Речь, по словам Мишустина, идет о предприятиях, которые были ориентированы на экспорт в Россию и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ.

"Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компаниям "Брацлав", Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонному комбинату", - сказал Мишустин. При этом, подчеркнул он, интересы российских производителей будут соблюдены "в полной мере".

В свою очередь, глава государства предложение премьера поддержал, напомнив при этом, что инициатором ограничений была не Россия, и ее действия носили лишь ответный характер.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. (...) Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", - сказал Путин.

Вопрос частичного смягчения санкций РФ против Украины

6 октября Путин заявил, что Москва не готова делать исключения из списка стран, которые ввели санкции против России, но может изучить вопрос частичной отмены ответных решений против украинских компаний. Так глава российского государства отреагировал на просьбу Медведчука, с которой он обратился к Путину в ходе личной встречи.

"Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы (на реализацию продукции) в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема", - сказал Путин.

По его словам, этот вопрос имеет большую специфику, она заключается "в том, что не мы вводили санкции, и то, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определенные шаги против России". "Тем не менее, готовиться к этому (снятию санкций - ИФ) все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в правительстве поработать", - заявил Путин.

Он предложил Медведчуку помочь организовать встречу для проработки этих вопросов с Торгово-промышленной палатой, с некоторыми другими объединениями предпринимателей и правительством РФ. "Я попрошу коллег, чтобы они с вами встретились и, что называется, хотя бы начали эту работу", - сказал Путин.