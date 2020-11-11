Российские студенты будут учиться удаленно до 6 февраля

Приказ Минобрнауки не распространяется на некоторые направления подготовки в медвузах

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Студентов российских вузов переводят на удаленное обучение до 6 февраля 2021 года, следует из приказа министерства образования и науки РФ.

"До окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно", - говорится в приказе ведомства, опубликованном в среду.

"Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение", - говорится в приказе.

В нем уточняется что "вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором".

В приказе также говорится, что "вузам рекомендовано обеспечить переход студентов на дистанционное обучение с использованием дистанционных технологий" и "предусмотреть возможности меры социальной поддержки студентов".

В документе говорится, что "настоящий приказ не применяется при реализации образовательных программ высшего медицинского образования", которые определены в приказе Минобрнауки "Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции".

В число данных программ входит подготовка студентов-медиков по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, или по направлению подготовки сестринское дело.