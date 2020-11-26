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Власти Башкирии заявили, что у трети школьников нет возможности учиться удаленно

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Башкирии примерно у 32,5% школьников дома нет технических средств и доступа в интернет, чтобы учиться дистанционно, заявил в Госсобрании республики министр образования и науки Айбулат Хажин.

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По его данным, 6600 детей живут и учатся в населенных пунктах, куда интернет не проведен. У остальных школьников "либо хороший интернет с хорошим техническим обеспечением", либо при хорошем техническом обеспечении и доступе к интернету, скорость трафика не позволяет проводить уроки в онлайн-формате.

Тех, кто не может учиться удаленно, продолжают обучать в школах. Интернет проведен в школы в большинстве населенных пунктов, отметил министр. Части школьников выдали технику за счет бюджета региона (более 7500 единиц).

Большинство учителей и школьников были готовы материально-технически к организации удаленки, это 85,2% учителей, 69,1% преподавателей колледжей, 78% педагогов дополнительного образования, 67,5% школьников и 96,2% студентов колледжей.

При этом, по словам Хажина, определилась категория педагогов, которая не имеет возможности подключаться из дома к дистанционному обучению".

"В части качества образовательного процесса для большинства наших педагогов было в новинку перейти к дистанционному обучению (...), поэтому (соответствующими. - ИФ.) компетенциями часть педагогов просто не обладала, в силу отсутствия практики и возрастных характеристик", - посетовал министр. На осенние каникулы учителям организовали курсы с ежедневной отработкой навыков дистанционного обучения.

"Понятно, что ряд наших педагогов использует онлайн-обучение в формате "говорящая голова". Порой просто невозможно отследить эффективность и качество усвоения учебного процесса. Это серьезная проблема. (...) Ни в коем случае дистанционным обучением нельзя заменить традиционные формы", - подчеркнул министр.

По данным федерального министерства образования и науки, в 2017/2018 учебном году в Башкирии работали 1318 общеобразовательных организаций (1312 дневных и шесть вечерних (сменных), осуществляющих подготовку по основным программам общего образования, с общим контингентом обучающихся 468 300 человек. Из них 1122 человек учились в семи негосударственных школах.

Башкирия Айбулат Хажин коронавирус

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