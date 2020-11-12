Губернатор Сахалина попросил у правительства денег на программы развития

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил у федерального Минфина дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета на финансирование программ развития региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Он напомнил, что нефтедобывающий регион "вносит значительный вклад в экономическое развитие" страны, и добавил, что в 2021 году уже самому Сахалину потребуется помощь, чтобы "справиться с экономическими последствиями пандемии".

"Нужна федеральная поддержка, чтобы выполнить программы по переселению из аварийного жилья, асфальтированию дорог, строительству школ и других важных социальных объектов", - перечислил губернатор.

Ранее на этой неделе Лимаренко в Москве встречался с замминистра финансов Ириной Окладниковой. Тогда он попросил "предоставить Сахалинской области дополнительную финансовую помощь, в том числе в рамках перераспределения средств, которое намечено на конец ноября - первую декаду декабря". Также он поднял вопрос о необходимости федерального финансирования программы повышения устойчивости электросетевого комплекса Сахалинской области, в рамках которой планируется провести масштабную реконструкцию ветхих сетей, чтобы свести к минимуму количество аварий и создать инфраструктуру для подключения новых пользователей.

Лимаренко попросил Минфин выделить региону в 2021 году федеральную субсидию "на компенсацию из-за роста цен на газ". Он отметил, что "в связи с консервацией месторождений ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" (сахалинская "дочка" Роснефти - ИФ) региональный бюджет потерял около 600 млн рублей доходов".

Губернатор попросил федеральную финансовую поддержку программы по расселению аварийного жилья в Охинском районе, пострадавшем от разрушительного Нефтегорского землетрясения на севере Сахалина в 1995 году.

На встрече с вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым Лимаренко обсуждал выделение федеральных субсидий на авиаперевозки в регионе. Он предложил правительству расширить программу субсидирования авиаперевозок по Дальнему Востоку, закрепить лимит финансирования на субсидирование межрегиональных авиаперевозок между административными центрами Дальнего Востока и удаленными населенными пунктами, что "позволит удерживать доступные единые тарифы на социально значимых маршрутах".

Предлагается субсидировать такие направления, как Оха - Хабаровск, Ноглики - Хабаровск, Шахтерск - Хабаровск, Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск - Благовещенск, Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре.

В предстоящие три года из-за падения мировых цен на нефть, снижения нефтедобычи в регионе и пандемии коронавирусной инфекции доходы областного бюджета Сахалинской области существенно упадут, считают чиновники. Так, в 2021 году, по данным областного правительства, они в сравнении с доходами облбюджета 2020 года снизятся на 64,3 млрд рублей и составят 108 млрд рублей. В 2022 году доходы прогнозируются в размере 91,1 млрд рублей, в 2023 году - 86,3 млрд рублей. Для покрытия дефицита облбюджета правительство региона в предстоящие три года планирует привлечь кредиты на общую сумму 93,1 млрд рублей.