Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:56Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 127 695+670 920

Губернатор Сахалина попросил у правительства денег на программы развития

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил у федерального Минфина дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета на финансирование программ развития региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Экономический кризис

Он напомнил, что нефтедобывающий регион "вносит значительный вклад в экономическое развитие" страны, и добавил, что в 2021 году уже самому Сахалину потребуется помощь, чтобы "справиться с экономическими последствиями пандемии".

"Нужна федеральная поддержка, чтобы выполнить программы по переселению из аварийного жилья, асфальтированию дорог, строительству школ и других важных социальных объектов", - перечислил губернатор.

Ранее на этой неделе Лимаренко в Москве встречался с замминистра финансов Ириной Окладниковой. Тогда он попросил "предоставить Сахалинской области дополнительную финансовую помощь, в том числе в рамках перераспределения средств, которое намечено на конец ноября - первую декаду декабря". Также он поднял вопрос о необходимости федерального финансирования программы повышения устойчивости электросетевого комплекса Сахалинской области, в рамках которой планируется провести масштабную реконструкцию ветхих сетей, чтобы свести к минимуму количество аварий и создать инфраструктуру для подключения новых пользователей.

Лимаренко попросил Минфин выделить региону в 2021 году федеральную субсидию "на компенсацию из-за роста цен на газ". Он отметил, что "в связи с консервацией месторождений ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" (сахалинская "дочка" Роснефти - ИФ) региональный бюджет потерял около 600 млн рублей доходов".

Губернатор попросил федеральную финансовую поддержку программы по расселению аварийного жилья в Охинском районе, пострадавшем от разрушительного Нефтегорского землетрясения на севере Сахалина в 1995 году.

На встрече с вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым Лимаренко обсуждал выделение федеральных субсидий на авиаперевозки в регионе. Он предложил правительству расширить программу субсидирования авиаперевозок по Дальнему Востоку, закрепить лимит финансирования на субсидирование межрегиональных авиаперевозок между административными центрами Дальнего Востока и удаленными населенными пунктами, что "позволит удерживать доступные единые тарифы на социально значимых маршрутах".

Предлагается субсидировать такие направления, как Оха - Хабаровск, Ноглики - Хабаровск, Шахтерск - Хабаровск, Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск - Благовещенск, Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре.

В предстоящие три года из-за падения мировых цен на нефть, снижения нефтедобычи в регионе и пандемии коронавирусной инфекции доходы областного бюджета Сахалинской области существенно упадут, считают чиновники. Так, в 2021 году, по данным областного правительства, они в сравнении с доходами облбюджета 2020 года снизятся на 64,3 млрд рублей и составят 108 млрд рублей. В 2022 году доходы прогнозируются в размере 91,1 млрд рублей, в 2023 году - 86,3 млрд рублей. Для покрытия дефицита облбюджета правительство региона в предстоящие три года планирует привлечь кредиты на общую сумму 93,1 млрд рублей.

Хроника 27 января – 12 ноября 2020 годаЭкономический кризис
РН-Сахалинморнефтегаз Сахалин Минфин Валерий Лимаренко Юрий Трутнев

Новости по теме

Новости

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

Рубль начал дешеветь к доллару вслед за снижением котировок нефти

Пандемия коронавируса

Военные развернут в Хакасии мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

"Восточный" отказался от всех исков к Майклу Калви в Благовещенске

"Восточный" отказался от всех исков к Майклу Калви в Благовещенске
Пандемия коронавируса

В Кузбассе медик заразился коронавирусом после вакцинации

Что случилось этой ночью: четверг, 12 ноября

Родственники фигурантов дела "Сети" попросили разобраться с угрозами в адрес осужденных

Греф отметил, что США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций

Что произошло за день: среда, 11 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');