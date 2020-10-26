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Володин предложил правительству помочь регионам с высокой убылью населения

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник предложил правительству в рамках подготовки нового федерального бюджета создать совместную рабочую группу для разработки программ поддержки регионов России с высокой убылью населения.

"Речь идет о регионах, где высокая убыль населения, это вопрос, требующий дополнительного изучения, а также возможно формирования программ индивидуальной поддержки регионов, где эта ситуация складывается на протяжении нескольких лет. Предлагаем создать вместе с правительством рабочую группу, чтобы, изучив ситуацию, вынести предложения по мерам поддержки", - сказал Володин на встрече депутатов с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что речь идет о возможных дополнительных мерах поддержки здравоохранения и семей в регионах, "которые не могут самостоятельно справиться с этим вызовом".

В свою очередь в правительстве предложение о создании совместной рабочей группы поддержали. "Здесь мы будем ждать от вас соответствующих предложений, и также вице-премьеров, наших коллег министров попросим в ней поучаствовать", - сказал премьер.

Также Володин обратил внимание на необходимость преодолеть разрыв в обеспечении разных субъектов РФ бюджетными средствами. По его словам, в ряде регионов, где разрыв с наиболее бюджетообеспеченными регионами составляет в меньшую сторону семь раз, "затруднено решение и социальных вопросов, и достижение целей, которые поставил перед нами президент".

"Правильно было бы рассмотреть возможность продолжения работы, которая начата в прошлом году, и надо подчеркнуть, что позиция Минфина в этом была конструктивная. Мы видим, что территории, имеющие самую меньшую бюджетную обеспеченность, в рамках программ, которые были разработаны, стали получать дополнительную помощь, мы считаем правильным, чтобы эта помощь и подходы были сохранены, усовершенствованы", - добавил Володин.

Госдума Вячеслав Володин Михаил Мишустин

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