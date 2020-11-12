В РФ до конца недели заработает горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - До конца недели в России должна заработать специальная горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, организовать ее распорядился премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства РФ в четверг

"Горячая линия будет работать для регионов, аптек и дистрибьюторов. Организовать ее должен Минпромторг. Она позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями", - говорится в сообщении.

Мишустин поручил Минздраву контролировать работу уже действующей горячей линии. "Ее открыли для получения обратной связи от медицинских работников, чтобы они могли сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием", - добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзору поручено скорректировать санитарные правила для увеличения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию, отмечается в документе. "Кроме того, ведомство должно еженедельно представлять в правительство сводный доклад об эпидемиологической обстановке в регионах и о достаточности принимаемых там мер для борьбы с распространением коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, Минцифры вместе с Роспотребнадзором, властями Москвы и аналитическим центром при правительстве России поручено еженедельно рассылать через Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) прогноз заболеваемости "в разрезе регионов", ведомства также должны обеспечить обратную связь от местных властей "для оценки достаточности ресурсов (мест в больницах, лекарств, тестов) для помощи гражданам", говорится в сообщении.

Поручение было дано по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 9 ноября.

"Мишустин на заседании Координационного совета особо подчеркнул важность оперативного реагирования на любые сигналы, связанные с нехваткой лекарств и медицинских изделий. По его словам, необходимо, чтобы все это было в достаточном количестве, как в больницах, так и в продаже в аптеках", - добавили в пресс-службе.