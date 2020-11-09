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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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В РФ запустили сервис для жалоб на нехватку лекарств от COVID-19

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На портале госуслуг у врачей появилась возможность пожаловаться на нехватку лекарств и медицинских изделий, в частности, средств индивидуальной защиты, в регионах для борьбы с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как заявил Мурашко в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, новый сервис позволит медикам указывать конкретную организацию, в которой они работают, чтобы власти регионов и Росздравнадзор реагировали на эти обращения "таргетно и быстро". Он попросил премьера РФ Михаила Мишустина, который присутствовал на заседании, поддержать эту инициативу.

По словам Мурашко, изменения в системе маркировки лекарств позволили упростить порядок их движения и доведения до аптек. "Но хотелось отметить, что все-таки быстрое заключение контрактов и контакт между производителями и дистрибуцией и аптечными медицинскими организациями требует еще донастройки", - сказал министр.

Пандемия коронавируса

В связи с этим он попросил, чтобы министерство промышленности и торговли открыло горячую линию именно для контактов с бизнесом по своевременному обеспечению лекарствами в РФ и достаточному объему. Мишустин поддержал данную инициативу и дал соответствующее поручение Минпромторгу.

3 ноября премьер РФ подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

"Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли", - говорилось в сообщении кабмина. В соответствии с постановлением, аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.

Ранее Минздрав разработал и внес в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю препаратов перерегистрацию цены (обязательно с проведением экономического анализа ФАС России). Это будет способствовать оперативному реагированию на негативное изменение ситуации с лекарствами, когда появляется риск их дефицита на рынке, и не допустить его.

От аптечных сетей поступала информация о сложности выполнения требований по маркировке лекарств. Кроме того, объединения фармацевтических производителей и аптек обратились в Минздрав с просьбой упростить требования к обороту маркированных лекарств на период пандемии коронавируса, отменить штрафные санкции из-за технических сбоев в системе. Кроме того, об исчезновении препаратов для онкологических больных сообщали пациентские организации.

Ранее глава Минпромторга Денис Манутров сообщал о нехватке медицинского кислорода в примерно в 20 регионах, подчеркнув, что эта проблема оперативно решается.

Михаил Мурашко Михаил Мишустин Коронавирус

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