Россельхознадзор нашел отечественную сою и рапс с ГМО

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор проверил жалобы из Китая о том, что в российском рапсе и соевом масле нашли генетически модифицированные организмы, и обнаружил, что в Чувашии и Нижегородской области выращивали рапс с ГМО, а в Волгоградской области - сою.

Кроме того, служба пресекла попытки экспортировать ГМО-зерно из Хабаровского края, со Ставрополья и из Татарстана и расследует происхождение ГМО-рапса в Тульской области.

Выращивание в России сельхозкультур, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии, запрещено по закону, напомнили в Россельхознадзоре.

"Однако выявленные случаи подтверждают, что ряд производителей нарушают этот запрет. Учитывая факты обнаружения ГМО-сои и ГМО-рапса, служба не исключает, что в России могут выращиваться и другие ГМО-культуры", - заявила пресс-служба ведомства.

Проверки документов показали, что часто декларации о соответствии на экспортные партии выдаются на основании протоколов испытаний несуществующих лабораторий или без проведения исследований на все обязательные показатели, в том числе на ГМО, добавили в Россельхознадзоре. Кроме того, такие декларации часто не упоминают о применении пестицидов. К примеру, ведомство получило из ЕС уведомление о том, что в рапсе одного из российских производителей выявили превышение содержания пестицида тиометоксана в 78 раз.