В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия планирует ввести экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну.

Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке и подтвердил один из участников заседания подкомиссии. Пошлина будет действовать с 1 февраля по 30 июня 2021 года.

В настоящее время на экспорт сои действует нулевая пошлина.

Ранее в рамках мер по стабилизации цен на продовольственном рынке было принято решение о повышении экспортной пошлины и на другие масличные культуры. С 9 февраля по 30 июня 2021 года пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну будет действовать на подсолнечник и рапс. В настоящее время экспорт подсолнечника облагается пошлиной в 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, рапс - 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.

В последнее время цены на соевые бобы растут. По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, на максимально уровне в конце ноября - начале декабря они находились на Дальнем Востоке (35 331 рубля за тонну), на минимальном - на Северном Кавказе (25 тыс. рублей за тонну).

На 2 декабря цена по РФ в целом составила 34 691 рубль за тонну, за неделю она выросла на 964 рубля. В начале декабря 2019 года тонна сои стоила 21 439 рублей, в сентябре 2020 года - 23 378 рублей.

Между тем, как сообщалось, на фоне предлагаемых ограничений экспорта сои может сохраниться и отмена госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО), в том числе и для продукции, ввозимой в страну. Минсельхоз РФ предлагает продлить эту меру на 2021 год.

Отмена госрегистрации сои и соевого шрота с ГМО, поставки которых возможны при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором, предусмотрена постановлением правительства от 16 апреля этого года. Срок его действия рассчитан до 1 января 2021 года. Новый проект предлагает заменить этот срок на 1 января 2022 года.

В 2019 году производство сои в России составило 4,36 млн тонн. В 2020 году планируется достичь показателя в 4,7 млн тонн, в 2021 году - 5,1 млн тонн, в 2022 году - 5,6 млн тонн.