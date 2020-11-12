Дело о халатности завели на администрацию больницы, где ребенка таскали за волосы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирске возбуждено уголовное дело о халатности в отношении руководства областной туберкулезной детской больницы, где медсестра таскала маленькую пациентку за волосы. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета.

Ранее на двух сотрудников этой больницы были возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с детьми.

Теперь следствие получило данные о том, что сотрудники администрации учреждения "не исполнили свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к ним, не организовали надлежащий контроль за работой медицинских сестер", и это привело к таким последствиям.

Следователи установят, кто именно из менеджеров допустил халатность и изучат все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

6 ноября мама двух пациентов этой больницы, которую госпитализировали вместе с ними, выложила в интернете видеозапись, на которой медсестра хватает маленькую девочку за волосы, поднимает и бросает на кровать, а затем бьет по лицу. Автор записи утверждала, что отреагировала на крики и стук мебели. По ее словам, медсестра регулярно так поступала.

Сестру уволили и на нее завели уголовное дело по статье 156 УК (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Вскоре следователи узнали об аналогичном поведении другого сотрудника этой больницы и возбудили еще одно дело.

Заведующий филиалом, где это происходило, уволен.