Уволен заведующий больницей, где медсестра таскала ребенка за волосы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав Новосибирской области уволил заведующего филиалом детской туберкулезной больницы, где мать пациентов сняла на телефон, как медсестра бьет девочку, хватает за волосы и кидает на кровать, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности", - говорится в сообщении.

В детской туберкулезной больнице пересмотрено штатное расписание и будет увеличено число нянь, работающих с детьми, которые лежат в стационаре без родителей. Также больница готовит документы для получения лицензии на образовательную деятельность - это позволит принять на работу воспитателя.

"В отделении, где лечатся маленькие дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате. Также в местах общего пользования - коридоры, игровые, палаты - будет смонтирована система видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

Эти решения принято после двух случаев жестокого обращения с детьми, по итогам работы совместной комиссии областного Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко.

6 ноября мать, которую госпитализировали с двумя детьми, выложила в интернете видео, на котором медсестра подняла маленькую девочку за волосы и швырнула на кровать. Снявшая видео женщина утверждала, что это был не единственный случай.

Медсестру уволили, на нее завели уголовное дело по статье 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

10 ноября СКР сообщил, что в ходе расследования этого дела был выявлен аналогичный случай с участием другого сотрудника больницы. В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело.

Новосибирский губернатор Андрей Травников поручил проверить работу больницы в целом, чтобы установить, как такой инцидент стал возможен.