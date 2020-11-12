Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ снижается вторую неделю подряд

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ снижается вторую неделю подряд, однако недельный эпидемический порог остается превышен, следует из данных НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России.

"На 45-й неделе, с 2 по 8 ноября, уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране понизился по сравнению с предыдущей неделей и, составив 70,3 на 10 тысяч населения, был ниже базовой линии (72,4) на 2,9%, но выше еженедельного эпидемического порога на 15,8%", - говорится в материалах.

По данным НИИ, заболеваемость ОРВИ и гриппом повышалась еженедельно с конца сентября, но в конце октября (с 44-й недели) пошла на убыль. Еженедельный эпидемический порог все это время оставался превышенным.