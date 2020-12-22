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Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 32 субъектах РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 32 субъектах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что превышение недельных порогов по ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения.

Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 83,14 млн. человек, что составляет 56,7 % от численности населения Российской Федерации.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Россия Роспотребнадзор

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