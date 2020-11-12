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Лавров не ждет радикальных перемен в отношениях РФ и США при Байдене

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Москва не ожидает радикальных изменений на российском направлении американской политики в случае победы Джо Байдена на президентских выборах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи - и я с ними в целом согласен - каких-либо революционных перемен не ожидают", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

Выборы в США - 2020

Министр добавил, что, как показали выборы, Америка расколота, и политика на российском направлении может стать сплачивающим моментом.

Он отметил, что "если судить по первым анонсам того, какая может быть внешняя политика в случае инаугурации Джозефа Байдена, то она выглядит более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент (Барак - ИФ) Обама". По словам министра, это касается, в частности, соглашения по климату, а также иранской ядерной программы.

"Я надеюсь, что отношение к Всемирной торговой организации при любом президенте будет более конструктивным. США не будут блокировать работу ВТО, пытаться подменить ее ситуативными двусторонними соглашениями", - добавил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ США Джо Байден

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