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Думе рекомендовали отклонить законопроект о KPI для госбанков

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал палате отклонить законопроект о праве правительства утверждать перечень ключевых показателей эффективности (KPI) для кредитных организаций, доля государства в уставном капитале которых превышает 50%.

Законопроект №952199-7 в мае в Госдуму внесли сенаторы Константин Долгов, Алексей Дмитриенко, Эдуард Исаков, а также первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

В пояснительной записке к документу говорится, что в госбанки нужно внедрить KPI для оценки объемов финансирования, предоставленного организациям ОПК на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Утверждение KPI является внутренней деятельностью хозяйствующего общества, которая регулируется в рамках внутрикорпоративных отношений", - говорится в отзыве комитета.

Комитет обращает внимание, что банками с государственным участием могут осуществляться различные стратегии развития. "В связи с этим для ряда таких кредитных организаций деятельность по кредитованию организаций ОПК, занимающихся производством высокотехнологичной продукции гражданского назначения, не будет являться профильной", - говорится в отзыве.

Ранее отрицательный отзыв на законопроект направило правительство.

Госдума Константин Долгов Алексей Дмитриенко Эдуард Исаков Владимир Гутенев

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