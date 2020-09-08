Основная работа по оздоровлению банковского сектора в РФ завершена

Новые случаи санации могут быть только точечными, заявили в Банке России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Основная часть работы по финансовому оздоровлению банковского сектора уже завершена, новые случаи санации могут быть только точечными, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента финансового оздоровления ЦБ Александр Жданов.

ЦБ в 2017 году изменил схему санации финансовых организаций, ввел новый механизм оздоровления - через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. При этом Банк России не исключал, что при необходимости будет применяться и "старая" схема санации с привлечением инвестора и Агентства страхования вкладов (АСВ). За последние годы через эту схему были санированы крымские банки - Генбанк и Севастопольский морской банк.

"БОльшая часть работы по финансовому оздоровлению банковского сектора уже закончилась, дальнейшие случаи санации могут быть только точечными", - заявил Жданов.

Он напомнил, что ЦБ выдавал средства санированным банкам на две цели: в капитал и на поддержание ликвидности. На ликвидность санируемых банков по новому механизму санации в общей сложности было выдано около 2,9 трлн рублей, из которых уже погашено 1,2 трлн рублей. Оставшиеся средства (менее 1,7 трлн рублей) сейчас в основном сосредоточены в банке непрофильных активов - "Трасте", небольшой объем остается у Московского индустриального банка (МИнБа).

"У "Траста" есть KPI по возврату денежных средств в периметр группы (так называемый recovery) - это 482 млрд рублей к 2024 году, и его менеджмент работает над его выполнением. К настоящему моменту "Трастом" уже погашено Банку России свыше 117 млрд рублей", - заявил Жданов.

Объем средств, направленных в капитал банков, санируемых с участием ЦБ РФ, составляет 941 млрд рублей с учетом 3,9 млрд, переданных в специально созданный закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) при санации Азиатско-Тихоокенского банка (АТБ). Часть этих средств вернется в процессе продажи санируемых банков, указал он.

"Если мы говорим про санацию с участием АСВ, то общий объем средств, который был предоставлен по кредитной схеме - 1,6 трлн рублей. В настоящий момент из этой суммы уже возвращено полтриллиона рублей. Текущая задолженность по кредитной схеме по механизму санации с участием АСВ составляет менее 1,1 трлн рублей, и мы ожидаем, что все средства должны вернуться и в АСВ, и в Банк России", - заявил он.

Еще одно направление для возвращения средств в Центральный банк, которое в настоящий момент трудно оценить количественно, - это возврат в рамках рассмотрения судебных дел, которые ведутся в порядке, предусмотренном законом о банкротстве, указал Жданов.

ЦБ или его структура (Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, ФБКС), а также Агентство по страхованию вкладов по закону вправе потребовать через суд возмещения убытков, причиненных владельцами санируемых банков. Под такими убытками понимаются расходы, понесенные Банком России на санацию, которые рассчитываются как разница между доходами ЦБ от размещения средств ФКБС и доходами, которые регулятор мог бы получить при размещении средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент выделения денег.

Арбитражный суд Москвы в августе удовлетворил иск ЦБ к бывшим акционерам и топ-менеджерам МИнБа о взыскании с них 198,1 млрд рублей убытков. Это первый вердикт в рамках серии исков о взыскании убытков, которые были поданы ЦБ к бывшим руководителям банков, санированных через ФКБС. Сумма удовлетворенных требований является рекордной. В настоящее время суд рассматривает иск к бывшим топ-менеджерам и собственникам банка ФК "Открытие" о взыскании 289,5 млрд рублей, а также иск к экс-владельцам и менеджменту Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.

По словам Жданова, Центральный банк будет добиваться, чтобы все дела были рассмотрены до конца, и по итогам вынесения судебных решений будут проводиться работы по взысканию с ответчиков того имущества, которое они в состоянии выплатить. "Хотя мы понимаем, что с тех лиц, кому эти требования предъявлены, вероятность взыскания в полном объеме суммы иска действительно не сильно велика, но мы обязаны сделать все, чтобы получить максимально возможный объем средств", - добавил Жданов.