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Медведев допустил, что вакцина "Вектора" станет доступна россиянам в 2021г.

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев надеется, что вторая российская вакцина от коронавируса центра "Вектор" станет доступна населению в 2021 году.

"В середине октября была зарегистрирована вторая наша вакцина "ЭпиВакКорона". Ее появление также расширяет возможности вакцинации людей, у нее есть тоже свои достоинства. Самое главное, что она есть и идет подготовка пострегистрационных исследований вакцины в российских регионах. Надеюсь, что уже в 2021 году она также станет доступной для граждан", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".

Вакцины от коронавируса в России

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начнутся в ноябре, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

Хроника 09 января – 12 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Медведев Коронавирус Совбез РФ Вектор ЭпиВакКорона

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