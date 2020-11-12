Защита фигурантов "дела Baring Vostok" будет настаивать на возобновлении следствия

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Защита фигурантов "дела Baring Vostok" намерена убедить Мещанский суд Москвы в необходимости возвращения материалов прокурору для возобновления расследования по делу с целью изменения обвиняемым квалификации содеянного.

"Мы считаем, что дело должно вернуться прокурору, а дальше для дополнительного расследования в Следственный комитет для уточнения и изменения квалификации содеянного", - сказала "Интерфаксу" адвокат Виктория Бурковская, представляющая интересы одного из фигурантов дела.

По ее словам, в настоящее время в деле есть существенные нарушения, препятствующие его рассмотрению в суде по существу. В связи с этим адвокаты намерены обратиться к суду с ходатайством о возвращении дела в ходе предварительных слушаний, которые, как ожидается, могут состояться уже в конце ноября.

Ранее в четверг Верховный суд РФ вынес решение, по которому бизнесмену Майклу Калви и другим фигурантам так называемого дела "Baring Vostok" был отменен домашний арест. В их отношении ввели запрет определенных действий. Кроме того, суд снял арест с имущества третьих лиц.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение семи фигурантам дела. Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Они вину не признают.