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ВС снял арест с имущества третьих лиц в рамках "дела Baring Vostok"

ВС снял арест с имущества третьих лиц в рамках "дела Baring Vostok"
Топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ в четверг снял арест с имущества третьих лиц, наложенного в рамках так называемого дела "Baring Vostok".

Арест снят с квартиры супруги Филиппа Дельпаля Сесиль, с квартиры родителей Ивана Зюзина, а также с двух мотоциклов Максима Владимирова, которые он продал до того, как стал фигурантом уголовного дела.

Принимая решение, судья Василий Зыкин принял во внимание завершенность следствия по делу, а также заключение мирового соглашения, в результате которого банку "Восточный" был возмещён ущерб и возвращены 2,5 млрд рублей.

При этом Верховный суд продлил срок ареста, наложенного на изъятые в ходе обысков денежные средства в размере более 300 тысяч евро и более 1 млн 873 долларов.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение семи фигурантам дела. Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Они вину не признают.

По делу проходят основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

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