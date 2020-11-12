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Омские власти помогут студенту, который участвует в онлайн-занятиях с дерева

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Для омского студента, столкнувшегося со сложностями обучения на "дистанционке" из-за отсутствия в его деревне интернет-связи, разработают индивидуальный план освоения образовательных программ, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Накануне студент омского института водного транспорта Алексей Дудоладов, проживающий в деревне Станкевичи Называевского района, обратился в соцсети к губернатору Александру Буркову от лица всех студентов, которые столкнулись с проблемой дистанционного обучения в сельских глубинках из-за плохой интернет-связи. Самому Алексею, по его словам, для того, чтобы поймать сигнал и зайти в приложение, где проводят пары, приходится уходить в лес в нескольких сотнях метров от его деревни и забираться на березу, на высоту около 8 метров.

В четверг в региональном Минобразования прокомментировали данное обращение. "При переходе на дистанционный формат обучения там, где интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации, оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям", - заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что при выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы: разнообразные мессенджеры и другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту.

"Алексею мы обязательно поможем и разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер. Надеемся, что скоро этот период завершится, и мы сможем вернуться к очному общению, занятиям в классах", - отметила в свою очередь директор Омского института водного транспорта Елена Заславская.

Ранее сообщалось, что обучение в омских колледжах и вузах из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в регионе было переведено в электронный формат с 9 до 22 ноября. Все общеобразовательные школы в регионе приступят к очному обучению после двухнедельных каникул 16 ноября.

Омская область

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