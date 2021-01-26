Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету семьям с низкими доходами.

"В регионах малоимущие семьи просят помощи в оплате интернет-связи. Это, в том числе, связано с тем, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо. Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его - по компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей", - сказал Медведев на втором социальном форуме ЕР во вторник.

По словам Медведева, это пример минимально необходимой помощи, в которой нуждаются жители России.

Между тем 29 декабря правительство внесло в Думу законопроект, по которому интернет-провайдеры в России должны будут обеспечить своим пользователям бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Документ разработан в рамках реализации прошлогоднего послания президента РФ Федеральному Собранию.

Порядок формирования перечня, а также критерии отбора сайтов для включения в этот перечень и требования к владельцам сайтов должно будет установить правительство, вести перечень будет уполномоченный кабинетом министров орган федеральной власти.

Как ожидается, в него войдут 400 социально значимых интернет сервисов, в том числе 40 сайтов для оказания социальных услуг, порядка 90 сайтов и сервисов для дистанционного обучения и девять сервисов для заказа лекарств, популярные соцсети, порталы для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих СМИ.