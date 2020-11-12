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В Ленобласти задержан поджигатель, ранивший оперативника

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Полиция задержала Сергея Кравченко, который утром в четверг ранил полицейского на месте преступления в Лодейнопольском районе Ленинградской области и скрылся, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

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В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИБДД по приметам узнали Кравченко, когда тот в районе станции Оять "ловил попутку на трассе". Мужчину задержали около 21:30 по московскому времени, сейчас он в отделе полиции.

Как сообщалось, утром 12 ноября в поселке Доможирово в Ленобласти оперативники уголовного розыска, проводя мероприятия по делу о поджоге автомобиля, застали подозреваемого Кравченко на месте нового преступления - мужчина обливал горючей смесью жилой дом, собираясь его поджечь. В здании находились люди, и полицейские попытались пресечь действия подозреваемого. В ответ мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил одного из оперативников, после чего скрылся.

На розыск беглеца был брошен личный состав местной полиции и сотрудники полка патрульно-постовой службы ГУ МВД России. С учетом заболоченности местности в районе поисков правительство Ленинградской области предоставило несколько вездеходов и вертолет.

По данным ведомства, 29-летний Кравченко ранее судим за самоуправство.

Ленинградская область МВД РФ

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