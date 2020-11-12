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Полиция с вездеходами и вертолетом ищет поджигателя, ранившего оперативника

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Обнаруженный на месте преступления подозреваемый ранил полицейского в Ленинградской области и сбежал, для его розыска задействованы вездеходы и вертолет.

Как сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД, утром в четверг в поселке Доможирово Лодейнопольского района оперативники уголовного розыска, расследуя дело о поджоге автомобиля, застали фигуранта на месте совершения нового преступления: мужчина обливал горючей смесью жилой дом, собираясь его поджечь.

В здании находились люди, и полицейские попытались помешать подозреваемому. Увидев оперативников, мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил одного из них, после чего скрылся.

Личность подозреваемого установлена: это ранее судимый за самоуправство 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко, говорится в сообщении.

В настоящее время на розыск беглеца брошен личный состав местной полиции, также задействованы сотрудники полка патрульно-постовой службы ГУ МВД России. С учетом заболоченности местности в районе поисков правительство Ленинградской области предоставило несколько вездеходов и вертолет, добавили в полиции.

МВД Ленинградская область

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