Свыше 6 тысяч км рек на Дальнем Востоке загрязнены золотодобытчиками

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Результаты полугодового экологического мониторинга показали, что добыча россыпного золота стала причиной загрязнения свыше 6,6 тысячи километров рек Дальнего Востока, больше половины приходится на Амурскую область, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Космический мониторинг загрязнений рек проводился с 15 марта по 15 октября в шести регионах Дальнего Востока коалицией "Реки без границ" в партнерстве с WWF России при поддержке Фонда президентских грантов и проекта "Люди - природе". Экологи оценили состояние рек в Забайкалье, Приамурье, Еврейской АО, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях.

"Выявлено 205 случаев загрязнения рек, общая суммарная протяженность загрязненных участков составила 6 650 километров. Лидером по количеству загрязнений в текущем году стала Амурская область. Здесь выявлено 123 случая загрязнения и 3 921 километр загрязненных участков рек - почти вдвое больше, чем по остальным регионам, вместе взятым", - отмечает WWF России.

На последнем этапе мониторинга к лидеру антирейтинга примкнул и Забайкальский край, где в 50 случаях нарушений протяженность загрязненных участков превысила 2 тысячи километров.

В Хабаровском крае было выявлено 22 факта (494 км), семь случаев загрязнения на Камчатке (105 км), два случая в ЕАО (70 км) и один в Приморском крае (20 км).

Приамурское межрегиональное управления Росприроднадзора начало набор инспекторов в Селемджинском, Зейском и Тындинском районах Амурской области, где наиболее активно ведется деятельность по разработке месторождений россыпного золота.

Обо всех фактах нарушений проинформированы службы федерального и регионального экологического надзора. Они провели проверки в отношении 17 компаний, которым в итоге вынесены штрафы более чем на 3,6 млн рублей, из которых свыше 2,1 млн рублей приходится на Амурскую область. Кроме того, семь компаний должны возместить ущерб на 16,8 млн рублей.

Амурскому золотодобытчику "ВВП", на участке которого в июле 2020 года произошел крупный сброс нефтепродуктов в реку Селемджа, предъявлен штраф на 580 тысяч рублей. Ущерб, который компания должна возместить, превысил 10 млн рублей. В отношении этой организации была инициирована процедура досрочного отзыва лицензии на деятельность на данном участке.

Директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов назвал "явно недостаточными" санкции для нарушителей, поскольку эти суммы для золотодобывающих компаний "не столь велики". По его оценке, наиболее эффективными являются временная приостановка деятельности предприятия и досрочное прекращение действия лицензий в отношении предприятий, допустивших неоднократные или грубые нарушения.

Осипов также отметил, что основа проблемы - большое количество "поисковых" лицензий, выдаваемых в последние годы заявительным порядком. Экологи предлагают прекратить выдачу лицензий в таком порядке.

Мониторинг рек будет продолжен будущем году. Всемирный фонд дикой природы готовит обращение в Минприроды России с пакетом предложений по совершенствованию законодательства, позволяющих снизить влияние последствий добычи россыпного золота на окружающую среду.