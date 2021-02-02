WWF призвал ограничить добычу россыпного золота на нетронутых реках РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF России) направил письмо в Минприроды РФ с предложением создать рабочую группу для разработки комплекса мер по снижению воздействия на экологию проектов добычи россыпного золота, а также приложил к нему свои предложения по совершенствованию госуправления и контроля в этой сфере, уже опубликованные ранее.

В числе прочего WWF предлагает установить десятилетний мораторий на выдачу лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота на реках, где ранее оно не добывалось.

"Наше письмо заинтересовало министерство: они готовы создать рабочую группу и хотят увидеть результаты нашего мониторинга. В ближайшее время мы готовим пакет документов совместно с нашим московским офисом и передаем в Минприроды. Думаю, кого-то из наших коллег будут привлекать в эту рабочую группу", - сообщил директор Амурского филиала WWF Петр Осипов журналистам во вторник.

С помощью космического мониторинга на территории Дальневосточного федерального округа с 15 мая по 15 октября 2020 года экологи выявили 231 случай загрязнения рек. Суммарная протяженность загрязненных участков рек составила около 6,6 тыс. км. В результате происходит полное разрушение речных долин, обладающих наиболее высоким уровнем биологического разнообразия и являющихся ценными хозяйственными угодьями для местного населения.

Осипов отметил, что в Амурском экорегионе остались реки, нетронутые золотодобычей.

В письме, направленном в Минприроды, WWF России привелл предложения, которые позволят снизить негативное воздействие россыпной золотодобычи на экосистемы: экологи просят установить десятилетний мораторий на выдачу лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота на реках, ранее не затронутых добычей.

WWF России выступил за укрепление роли субъектов РФ, муниципальных образований и местного населения в принятии решений о выдаче новых лицензий на добычу золота.

"Лицензии мы видим только после того, как они выданы. На пионерные реки регулярно выдаются поисковые лицензии. В прошлом году это привлекло серьезное внимание со стороны правительства Амурской области. Правительство региона приложило серьезные усилия для того, чтобы этот процесс купировать и контролировать не только на уровне федерации, но и на уровне региона", - отметил Осипов.

По его словам, представители Амурской области будут входить в комиссию по выдаче лицензий.