"Роснефть" начала подготовку плана по углеродному менеджменту до 2035 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что в III квартале 2020 года начала подготовку плана по углеродному менеджменту до 2035 года.

План станет долгосрочной рамочной основой развития компании в контексте низкоуглеродного развития экономики, включая управление климатическими рисками и определение возможностей, связанных с будущим спросом на энергию, объяснила "Роснефть".

"Реализация плана будет способствовать усилению позиций "Роснефти" как одного из лидеров глобального энергетического рынка в условиях процесса энергетического перехода и максимальной монетизации доказанных запасов компании", - рассчитывает НК.