"Роснефть" потратила 5 млрд рублей на борьбу с пандемией

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - С января по сентябрь "Роснефть" понесла 5 млрд рублей дополнительных расходов из-за пандемии, говорится в в отчете компании по МСФО. В том числе 4 млрд рублей пришлось на сегмент "Разведка и добыча".

В III квартале "Роснефть" получила чистый убыток по МСФО в 64 млрд рублей, за девять месяцев убыток составил 177 млрд рублей.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали квартального убытка в размере 57 млрд рублей, а за девять месяцев - убытка в 170 млрд рублей.

Сокращение относительно аналогичного периода 2019 года вызвано негативным влиянием рыночных колебаний, связанных с пандемией Сovid-19, а также негативным эффектом неденежных факторов, объяснила компания.

В III квартале выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий cоставили 1,439 трлн рублей.

Увеличение выручки в рублевом эквиваленте относительно II квартала (+38,5%) обусловлено восстановлением мировых цен на нефть (+37,8%) на фоне сокращения добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+, а также ростом объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке (+28,8%).

Выручка за девять месяцев сократилась на 34,2% в годовом измерении, до 4,2 трлн рублей, преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-36,4%) и сокращения объемов реализации нефти (-17,8%) по причине падения спроса на мировом рынке из-за пандемии.

Показатель EBITDA в отчетном квартале составил 366 млрд рублей, увеличившись в 2 раза по сравнению с предыдущим кварталом из-за роста цен на нефть и сокращения отрицательного влияния обратного акциза. За девять месяцев этот показатель снизился на 47,7%, до 845 млрд рублей.

Капзатраты "Роснефти" за январь-сентябрь снизились на 10,3% до 569 млрд рублей. Удельные капитальные затраты в сегменте "Разведка и добыча" составили $5,4/б.н.э., снизившись на 10% год к году. Снижение обусловлено пересмотром инвестиционной программы компании в условиях негативной конъюнктуры на мировых рынках и новых договоренностей по ограничению объемов добычи нефти, достигнутых в апреле 2020 года.

Сумма финансового долга и торговых предоплат "Роснефти" в январе-сентябре снизилась на $5,7 млрд. На конец отчетного квартала сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий в 1,8 раза превысила краткосрочную часть финансового долга.

Свободный денежный поток в отчетном квартале составил 146 млрд рублей, за девять месяцев - 352 млрд рублей. Снижение свободного денежного потока по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 46,6% связано с сокращением EBITDA, что было частично скомпенсировано снижением капитальных затрат, поясняет компания.

Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе, среди значимых достижений отчетного периода отметил снижение затрат на добычу углеводородов до уровня $2,8 на баррель нефтяного эквивалента и сокращение процентных расходов год к году на 24% в долларовом выражении.