Две трети жителей мегаполисов РФ заметили улучшение городской среды

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Около 70% жителей крупных городов России заявили об улучшении качества городской среды за последние три года, сообщила компания ДОМ.РФ в пятницу.

"По сравнению с результатами аналогичного опроса 2017 года доля граждан, увидевших позитивные изменения, увеличилась в 1,6 раза (с 44% до 70%)", - говорится в сообщении.

ДОМ.РФ и ВЦИОМ опросили 3 тыс. человек в возрасте от 20 до 60 лет, принимающих финансовые решения в домохозяйстве и постоянно проживающих в городах с населением свыше 1 млн человек.

Доля тех, кто в целом доволен текущим состоянием городской среды, тоже выросла: в 2017 году так ответили 28% опрошенных, в 2020 - 51%.

Респондентов попросили выделить наиболее важные для них аспекты, по которым складывается впечатление о состоянии городской среды в целом. Затем отобрали те девять показателей, которые сочли важными более 70% опрошенных, и спросили об уровне удовлетворенности ими.

Оказалось, что социальной инфраструктурой довольны 70% респондентов, работой общественного транспорта - 64%, озеленением улиц - 63%, качеством уборки территорий и уровнем безопасности в городе - по 50% и т. д. Хуже всего, по результатам опроса, обстоят дела с экологией - лишь 33% опрошенных считают, что в этой сфере в городах все в порядке.

Индекс качества городской среды впервые в России был представлен впервые в ноябре 2019 года. Наибольшее количество баллов в категории городов, находящихся в комфортном климате, набрала Москва (276), Санкт-Петербург (238) и Екатеринбург (191). Средняя оценка качества городской среды по стране составила 163 балла. Как отмечал глава Минстроя Владимир Якушев, по рассчитанному индексу за 2018 год 23% населенных пунктов в стране признаны городами с благоприятной средой.

По планам, к 2024 году средний показатель должен составить 212 баллов.

Методика расчета индекса качества городской среды включает 36 индикаторов, каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале.