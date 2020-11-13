Путин распорядился создать Ассамблею народов России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом распорядился создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России". Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Учредителем ассамблеи от имени государства станет Федеральное агентство по делам национальностей. В ее состав и президиум должны войти Министерства культуры, Минобрнауки и Минпросвещения.

Организация будет создана с участием общественных объединений для совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия, говорится в указе.