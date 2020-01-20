В России создадут организацию по реализации государственной нацполитики

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации, реализующей государственную национальную политику.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Он поручил правительству до 1 апреля представить упомянутый проект указа. Перечень поручений Путина опубликован на сайте Кремля в понедельник.

Еще одно поручение правительству и властям регионов, где проживают коренные малочисленные народы, касается организации целевого обучения представителей этих народов в вузах по направлениям "образование и педагогические науки", "языкознание и литературоведение", "культуроведение и социокультурные проекты". При этом, после обучения чиновники должны трудоустроить таких выпускников образовательные организации и другие организации социальной сферы, работающие в указанных регионах.

Проблема целевого обучения коренных народов Севера

Ранее идею целевого обучения представителей коренных малочисленных народов крайнего Севера Путин поддержал на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

В ходе заседания глава Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ" Григорий Ледков вспомнил, что в советские времена у коренных малочисленных народов Крайнего Севера была возможность поступить вне конкурса в университет имени Герцена.

"Сейчас целевой набор подразумевает трехстороннее соглашение на местах - это договор между школой, учеником и институтом. А директора школ сегодня говорят нашим детям, что, к сожалению, не могут гарантировать через пять лет место и договор не подписывают. Нет той системы гарантированной занятости, как раньше", - отметил Ледков.

Кроме того, детям из удаленных маленьких школ севера трудно конкурировать в баллах ЕГЭ с поступающими из Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков пояснил, что университет им.Герцена реализует свои программы по изучению языков и культуры коренных народов Крайнего Севера в партнерстве с вузами Улан-Удэ, Якутска и других регионов.

"Программы разрабатываются в университете им.Герцена и реализуются на местах, то есть ближе к местам проживания студентов из числа коренных народов. В этом смысле это неплохой проект, когда не студенты ездят за образованием, а образование приходит в те регионы, в которых они проживают", - сказал Котюков.

Президент вновь поинтересовался мнением Ледкова после выступления министра. "Да, Улан-Удэ, Якутия, Калмыкия - это такие крупные субъекты, там есть коренные малочисленные народы Сибири и Дальнего Востока, но больше 50% коренных малочисленных народов живут в Арктике. Там на местах нет таких вузов и возможности качественно обеспечить даже наличие филиалов", - сказал Ледков.

Институт народов Севера, продолжил он, был адресным для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и осуществлялся целевой набор с арктических, сибирских дальних уголков.

Котюков пояснил, что университеты работают по принципу федеральных округов - принимают студентов не только из региона, где находится вуз, но и из соседних также. "Мы готовы дополнительно проработать открытие этих подразделений в тех регионах, где их не было исторически. Я думаю, что мы все вместе это решение найдем", - сказал министр.