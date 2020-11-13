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Путин заявил, что героизм народа нельзя принижать ради деидеологизации

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что деидеологизация истории Великой Отечественной войны не должна приводить к принижению героизма народа.

"Многое было в прежние десятилетия и в период Великой Отечественной войны идеологизировано. Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию. И, к сожалению, очень часто вместе с этой водой - как известно, есть такая поговорка - выплескивается и ребенок. Имею в виду, что и героизм тогда был в значительной степени идеологизирован, окрашен идеологически. Мы вот и эту героическую часть истории нашего народа, стесняясь идеологизации, убираем в сторону. Этого нельзя делать", - сказал Путин в пятницу на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

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По его словам, "нужно отделить одно от другого, но дорожить тем, что было сделано нашими предками во имя нас, во имя будущих поколений, не забывать их героизм и самопожертвование ради будущих поколений, то есть ради нас".

"Зная это, понимая цену тому, что сделано, мы только в этом случае правильно выстроим вектор нашего движения вперед", - сказал глава государства.

Владимир Путин

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