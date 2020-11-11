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Мединский заявил, что Власова на уроках надо оценивать как предателя

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считает, что командарма Андрея Власова в истории Великой Отечественной войны нужно оценивать не иначе как предателя, и эту точку зрения следует доносить школьникам на уроках истории.

"Нужно объяснять школьникам, что было два известных командарма - Власов и воевавший с ним бок о бок командарм (Михаил - ИФ) Ефремов. Оба попали в одинаковую ситуацию, оба были окружены и с боями пытались как-то пробиться. И когда истощились ресурсы у Власова, он добровольно пошел вместе со своим начальником штаба и сдался в плен немцам. До этого будучи вполне себе обласканным советской властью и мысли никогда плохой ни о ком не высказывающий, он резко обнаружил в себе антисталинские настроения. И, более того, стал знаменем, под которым собирались предатели, которые с оружием в руках воевали против своей страны", - сказал Мединский журналистам в Петербурге.

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Он противопоставил поступку Власова героизм Ефремова. "А вот рядом с ним находившийся командарм Ефремов, когда за ним Сталин прислал самолет, - как было принято в те годы, чтобы вывезти командование, - погрузил на самолет боевые знамена и раненых и сказал, что со своими солдатами не расстанется. Сражался до последней секунды и, когда немцы подошли на расстояние видимости, застрелился у них на глазах", - отметил Мединский.

Помощник президента подчеркнул, что даже немецкие офицеры, хороня Ефремова, отнеслись к нему, как к герою. "Когда его перезахоранивали, выяснилось, что с него даже не сняли военную форму, ордена, часы", - сказал Мединский.

Он посетовал, что в сети сегодня распространено немало альтернативных оценок поступка Власова и его последователей, и добавил, что в школах нужно больше рассказывать о Ефремове, а о Власове следует рассказывать "правильно".

Владимир Мединский Андрей Власов

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