В Думу внесен законопроект о едином госзаказчике в строительстве

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства.

Единый госзаказчик создается, чтобы выполнять функции госзаказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства, которые находятся в государственной собственности России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект не распространяется на строительство объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны страны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии "Росатома" и объекты космической инфраструктуры "Роскосмоса". Также госзаказчик не будет заниматься жильем военнослужащих.

Поправки предусматривают слияние или преобразование определенных правительством федеральных казенных учреждений, выполняющих функции госзаказчика и в результате будет создана публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства".

Имущество этих учреждений предлагается передать единому заказчику в качестве имущественного взноса государства.

Проработать вопрос укрупнения госзаказчиков в строительстве правительству поручил президент Владимир Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Минстрою шести дирекций, выступающих заказчиками объектов капстроительства. Среди них дирекции, которые ранее находились в ведении Минспорта, Минкультуры, Минобрнауки, Минздрава РФ и Федеральной налоговой службы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что единый госзаказчик в сфере строительства может получить 300 млрд рублей в ближайшие три года.