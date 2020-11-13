Депутаты призвали ЦБ сохранить на 3-5 лет специнструменты рефинансирования

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике призвал Банк России в течение ближайших трех-пяти лет сохранить применение специальных инструментов рефинансирования и расширить их список, чтобы стимулировать деловую активность в условиях пандемии.

Эта рекомендация содержится в отзыве комитета на проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2021-2023 годы.

"Представляется целесообразным, несмотря на сохраняющийся профицит ликвидности в банковском секторе, продолжить в ближайшие 3-5 лет активное использование специализированных инструментов рефинансирования, расширить спектр указанных инструментов для применения их в качестве эффективных внутренних источников развития в отношении приоритетных отраслей экономики, поддержки импортозамещения, а также стимулирования деловой активности на фоне ее падения в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в отзыве.

Комитет приветствует возврат Банка России в условиях пандемии к применению специализированных механизмов рефинансирования и напоминает, что регулятор активно использовал его в период с 2014 по 2018 годы, но затем декларировал отказ от применения.

"Следует отметить, что на протяжении всего времени использования специализированных инструментов рефинансирования комитет поддерживал применение регулятором указанных мер, отмечал их точечное позитивное воздействие на сектора экономики, в которых они применялись, а также вносил рекомендации по расширению возможностей их использования", - напомнили депутаты.

Госдума рассмотрит проект основных направление денежно-кредитной политики на три года 17 ноября.