Госдума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс. Обобщение

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в окончательном, третьем чтении большой (93 страницы) пакет правительственных поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, который затрагивает вопросы взимания налога на добавленную стоимость (НДС), налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), долговое финансирование контролируемых сделок, работу участников региональных инвестиционных проектов, безналоговый вывод дивидендов в офшоры, а также процедуру продажи квартир, купленных по договору долевого участия (ДДУ).

Законопроект (N1022670-7) был внесен в парламент в сентябре. В базе данных Госдумы он получил комментарий как законопроект, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики.

НДС и все, все, все

Принятый закон продлевает на 2021 год действие ставки НДС в размере 10% на перевозки пассажиров и багажа на внутренних авиарейсах в том случае, когда хотя бы один из пунктов маршрута находится в Москве или Московской области.

НДС в размере 10% на все внутренние авиаперевозки был введен в 2016 году, и предполагалось, что его действие завершится 31 декабря 2021 года. Ранее Минфин заявлял, что выступает против продления данной нормы, однако депутатам удалось убедить министерство.

Участники и клиенты финансового рынка в новом законе получили освобождение от НДС ряда услуг, которые предоставляет инвестиционная платформа или так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace). Через эту платформу граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, совершать сделки с финансовыми инструментами. В принятом законе приводится закрытый перечень услуг финансовых платформ, которые освобождаются от уплаты НДС: услуги по обеспечению взаимодействия участников финансовой платформы через интернет, услуги по информационному обеспечению.

Кроме того, уточняется, что от НДС освобождаются услуги по размещению (выкупу) облигаций федерального займа для физических лиц, оказываемых уполномоченными организациями, в том числе с использованием финансовой платформы.

Российские компании освобождаются от уплаты НДС при покупке за границей рекламы и маркетинговых услуг для реализации отечественного программного обеспечения (ПО). Для получения вычета по НДС программы, в отношении которых с иностранными контрагентами заключаются договоры на рекламу и маркетинговое обслуживание, должны быть включены в российский реестр ПО.

Рыбопромышленники получили возможность представлять к вычету НДС при продаже на экспорт водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России.

НДФЛ: долевка и облигации

Принятый закон устанавливает, что минимальный срок владения квартирой, купленной по договору долевого участия (ДДУ), после которого можно не уплачивать НДФЛ, считается не с момента оформления собственности, а с момента покупки "долевки". Сейчас от уплаты НДФЛ (в размере 13%) при продаже жилья освобождены физические лица, владевшие им минимальный срок. При наследовании, дарении, приватизации, договорах пожизненной ренты в отношении единственного жилья минимальный срок составляет три года, для всех остальных случаев - пять лет. В итоге минимальный срок владения для квартир, купленных по ДДУ, начинал отсчитываться с момента оформления их в собственность (сдачи дома), а не с момента оплаты по договору ДДУ.

Функции налогового агента по НДФЛ при покупке любых облигаций, совершенных с использованием инвестиционных платформ, возлагаются на депозитарии. Гражданам - потребителям финансовых услуг не нужно будет в этом случае подавать декларацию в налоговые органы.

Законопроект уточняет перечень компенсационных и социальных выплат, освобождаемых от НДФЛ.

НДПИ: алмазы и нефть

Корректируется база для расчета НДПИ при добыче драгоценных камней, в том числе алмазов. Согласно действующему законодательству, НДПИ при добыче алмазов и других драгоценных камней составляет 8%. База для НДПИ рассчитывается на основании прейскурантов Минфина. Министерство рассчитывает их на основе предложений Гохрана, АО "В/О "Алмазювелирэкспорт" и компаний по добыче. Прейскурант пересматривается в случае изменения цены более чем на 10%, которое держится в течение 90 дней. Принятый закон при начислении НДПИ предлагается оценивать стоимость драгоценных камней исходя из цены их реализации, а не из действующей сейчас первичной оценки, то есть прейскурантов Минфина, при этом цена должна быть не ниже прейскурантов.

Отдельно описывается порядок оценки стоимости алмазов специальных размеров (массой 10,80 карата и более).

Госдума упростила процедуру учета фактических потерь в расчете компаниями базы по НДПИ при добыче трудноизвлекаемой нефти (с коэффициентом сложности добычи (Кд) меньше 1). Сейчас анализ так называемой добываемой "скважинной жидкости" (смеси нефти, воды и примесей) нужно проводить не реже четырех раз в месяц. Поправки разрешают проводить замеры с учетом времени работы скважины, но не реже одного раза в месяц. В итоге нововведений четыре проверки в месяц могут понадобиться только в случае, если скважина работает в постоянном режиме.

Налог на прибыль: РИПы И НИОКРы

Участники региональных инвестиционных проектов (РИП) в случае невыполнения инвестиционных обязательств могут лишиться права на предоставление льгот, основная из которых - льгота по налогу на прибыль.

"Коллеги, мы об этом говорили, что у нас должны быть льготы, связанные с инвестициями. Если инвестиций не делается, то надо снимать. Не выполнил обязательства по инвестициям - не может получать льготы", - пояснял ранее суть поправки глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Как сообщалось, депутаты также намерены добиться возврата компаниями недоплаченных налогов по итогам прошедших налоговых периодов в случае нарушения инвестиционных соглашений по РИП.

Одновременно принятый закон позволяет компаниям получить инвестиционный налоговый вычет при расчете налога на прибыль и включить туда до 90% расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). При этом регионы вправе снизить предельный размер вычета, определить виды разработок, по которым могут быть предоставлены льготы.

Корпоративка

Принятый закон запрещает применять нулевую ставку по налогу на дивиденды, если они выплачиваются хоть и российскому акционеру, но через иностранные компании группы. Предусмотрен переходный период с 2021 года по конец 2023 года. Речь идет о структуре с двумя российскими компаниями, между которыми находится иностранная компания. Сейчас налог на дивиденды в данном случае составляет 0%, и такая возможность у компаний сохранится до конца 2023 года. Затем ставка составит 13%. Ранее эксперты, опрошенные "Интерфаксом", отмечали, что предлагаемые изменения окажут существенное влияние на российские компании, которые создают вместе со своими иностранными партнерами зарубежные совместные предприятия для ведения операционной деятельности в России через российские проектные компании.

Уточняется порядок расчета показателя, используемого для определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях.

Долговое финансирование

Принятый закон расширяет на 2020 и 2021 годы интервалы так называемой безопасной гавани процентных ставок по долговым обязательствам в контролируемых сделках. Кроме того, законопроект при применении правил недостаточной капитализации (специальное правило налогообложения процентов по займам, было введено в НК в 2002 году для борьбы с минимизацией налогообложения) для долговых обязательств, возникших до 1 января 2020 года, предлагает использовать в течение 2020-2021 годов валютную оговорку: величина контролируемой задолженности, выраженная в иностранной валюте, будет определяться по курсу ЦБ на последний день отчетного или налогового периода, но не превышающему курс на 28 февраля 2020 года.

Эксперты, комментируя ранее законопроект, отмечали, что поправки направлены на сокращение случаев применения правил недостаточной капитализации в условиях существенного роста рублевой оценки валютных внутригрупповых долгов и уменьшения собственного капитала.

Прочее

Увеличивается пороговое значение суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тыс. рублей до 10 тыс. рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании с физических лиц, которые при этом не являются индивидуальными предпринимателями.

С 1 июля меняются правила проведения камеральных налоговых проверок в отношении признанной непредставленной налоговой декларации. Определен закрытый перечень ситуаций, когда декларация будет считаться непредставленной.

Из другого законопроекта в этот "переехала" норма о том, что не является разглашением налоговой тайны представление от ФНС оператору системы "Одно окно" в сфере ВЭД сведений о реализации товаров (работ, услуг), облагаемых НДС по налоговой ставке 0%.

В декларации по налогу на имущество будет необходимо указывать среднегодовую стоимость движимого имущества, при том, что сейчас данное имущество не является объектом налогообложения.

Для большинства норм срок вступления в силу - через месяц после официального опубликования.