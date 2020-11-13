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ДОМ.РФ предложили сделать оператором льготной ипотеки семьям с детьми вместо Минфина

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ предполагается сделать вместо Минфина РФ оператором льготной программы "Семейная ипотека". Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале нормативно-правовой информации.

В пояснительной записке говорится, что ДОМ.РФ в соответствии с действующим законодательством выполняет функции агента правительства в реализации федеральных программ в части поддержки граждан и субъектов строительной отрасли.

"Учитывая наличие значительного опыта общества в вопросах реализации федеральных программ государственной поддержки, представляется целесообразным консолидация таких функций по реализации программ государственной поддержки в Российской Федерации в рамках компетенции единого института развития", - говорится в документе.

Программа "Семейная ипотека" для семей с детьми была запущена в начале 2018 года. Правила предполагают субсидирование ставки до 6% для заемщика в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. Позднее порядок в программу были внесены изменения, получить льготный кредит смогли родители четвертого и последующих детей.

ДОМ.РФ Минфин РФ

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