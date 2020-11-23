МСП банк и банк ДОМ.РФ объединят

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Предлагается укрупнить ряд институтов развития, укрупнив структуры со схожим функционалом. Речь идет о двух лизинговых компаниях, ГТЛК и "ВЭБ Лизинг", которые будут преобразованы в единую лизинговую компанию. Также будет создать универсальный банк на основе МСП банка и банка ДОМ.РФ", - сказал Мишустин.

В понедельник премьер объявил о запланированной реформе институтов развития и других структур. В частности, Мишустин сообщил, что корпорация МСП, ЭКСАР и "Роснано" будут переданы под управление ВЭБ.РФ, а РВК передадут РФПИ.

ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименному институту развития. Ранее - банк "Российский капитал". По итогам третьего квартала 2020 года банк ДОМ.РФ занял 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

МСП банк специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса. МСП банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Единственным собственником банка выступает АО "Корпорация МСП", которой на 72% владеет Российская Федерация в лице Росимущества, еще 28% принадлежат ВЭБу.