Москва возразит позиции генпрокурора Нидерландов о выплатах по делу ЮКОСа

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Отрицательная позиция генпрокурора Верховного суда Нидерландов относительно просьбы Москвы приостановить выплаты $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа не нашла поддержки российской стороны, сообщили в Минюсте России.

В ведомстве отметили, что в течение ближайших двух недель "российская сторона представит свои комментарии по данному вопросу".

"Следует отметить, что мнение генерального прокурора не предрешает позицию Верховного суда Нидерландов по обозначенному вопросу", - говорится в пресс-релизе.

30 октября этого года состоялись слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Москвы о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа, напомнили в пресс-службе.

"Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал позицию России и согласился с доводами российской стороны о наличии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении", - добавили в министерстве.

В июне этого года Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры страны, принял к рассмотрению кассационную жалобу России с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В октябре же Россия также обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решения апелляционного суда.

Минюст, сообщая о принятии к рассмотрению жалобы России, пояснил, что Верховный суд Нидерландов должен рассмотреть по существу "приведенные Россией доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа (они же фактически контролируют истцов), противоречии решения Апелляционного суда Гааги публичному порядку Нидерландов и ЕС".

Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги в мае. В Минюсте отмечали, что Апелляционный суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

По мнению министерства, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции ЕСПЧ, который "в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры ЮКОСа, не дожидаясь решения по жалобе России, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран. В настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены.