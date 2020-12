Минюст заявил о необходимости участия парламентов в деле ЮКОСа

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Национальные парламенты демократическим путем должны определять компетенцию судов в делах, подобных "делу ЮКОСа", которое предполагает самую крупную выплату в истории международного правосудия ($57 млрд), заявил замглавы Минюста Михаил Гальперин.

Ранее в этот день Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа, которые обязали российское государство выплатить $57 млрд бывшим акционерам компании.

"Такие вопросы (как дело ЮКОСа) как раз могут решаться только демократическим путем с участием парламентов, только они могут принимать решения о передаче тех или иных дел на рассмотрение суда, и мы вспомним здесь ещё раз Европейскую конвенцию о защите прав человеках, которая в статье шестой говорит о праве на законный суд, тот суд, подведомственность которого установлена законом, то есть законом, принятым парламентом", - сказал Гальперин.

Он напомнил, что выплаты по делу ЮКОСа беспрецедентны, "это самое крупнейшее дело в истории международного правосудия".

"Как раз в нем идет речь о том, что компетенция арбитража была выведена из нератифицированного международного договора, который был подписан только исполнительной властью, однако национальный парламент не давал согласия на передачу (...) юрисдикции надгосударственному органу и возложений на государства этих обязательств, а это огромные суммы", - сказал замминистра.

Три крупнейших акционера ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd и Hulley Enterprises Ltd начали судиться с российским государством в связи с тем, что оно не защитило их права. Процесс проходил в Гааге на протяжении десяти лет. 18 июля 2014 года трибунал присудил истцам $50 млрд компенсации от государства. К 2020 году сумма компенсации достигла $57 млрд.