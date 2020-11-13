Вспышка COVID-19 произошла в мурманской колонии строгого режима

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Более 20 заключенных в исправительной колонии строгого режима №17 (ИК-17, Мурманск) УФСИН России по Мурманской области заразились коронавирусом.

Из сообщения регионального оперативного штаба в пятницу следует, что с 23 октября в исправительном учреждении по указанию главного санитарного врача медсанчасти №51 ФСИН России действует постановление о введении в учреждении дополнительных режимно-ограничительных мероприятий, однако стало известно об этом только сейчас.

"На сегодняшний день у 24 осужденных тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Из них у четырех осужденных заболевание протекает в легкой форме, у остальных клинические проявления заболевания отсутствуют (бессимптомные). Осужденные содержатся изолировано, находятся под наблюдением медработников, им назначено противовирусное лечение", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавляют, что состояние заключенных оценивается как удовлетворительное и при этом "случаев диагностирования на фоне коронавируса пневмонии и госпитализации в гражданские лечебные учреждения не было".

По данным оперштаба, в ИК-17 действуют медицинские изоляторы, в которых имеются необходимые коммунально-бытовые условия, передвижение людей по колонии минимизировано, сотрудники, включая медиков, переведены на двухнедельный график службы.

В настоящее время в ИК-17 приостановлено проведение краткосрочных свиданий (длительные свидания были запрещены ранее). Исключение составляют встречи с лицами, которые оказывают юридическую помощь и участвуют в судебно-следственных действиях.

"В учреждении проводится весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе лабораторное обследование контактных сотрудников и осуждённых", - заявляют в оперштабе Мурманской области. В сообщении также говорится, что все обеспечены средствами индивидуальной защиты, а для лечения заболевших есть необходимые медикаменты.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на пятницу в регионе зафиксирован 22 821 случай заражения коронавирусом, включая 252 новых за минувшие сутки, выздоровели 18 634 человека, скончались 367, в том числе шестеро за последние сутки. В регионе сохраняется масочный режим и действует ряд ограничений, в том числе запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, парки отдыха и детские игровые центры.