В реанимации одной из больниц Сахалина произошла вспышка COVID-19

Медики пожаловались на нехватку средств защиты и персонала

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав Сахалинской области проводит проверку по коллективному обращению медиков Холмской центральной районной больницы в местные СМИ, в котором они сообщают о нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где произошло массовое заражение медперсонала коронавирусом.

"Специалисты ведомства (Минздрава - ИФ) сейчас проверят ситуацию на месте", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

В местные СМИ поступило коллективное обращение медиков Холмской ЦРБ, которое подписали более 30 человек, в том числе персонал отделения реанимации и анестезиологии, где лежат тяжелобольные пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"В палатах (реанимационного отделения - ИФ), где лежат пациенты с подтвержденной инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную пленку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук - на две недели. Этого хватит примерно на три дня, если соблюдать все правила", - говорится в сообщении. Медики указывают, что у них нет одноразовых защитных костюмов, респираторов, не хватает дезинфицирующих средств, нет некоторых важных лекарств для лечения пациентов.

Такие условия работы, по данным медиков, привели к массовому заражению медперсонала COVID-19. Первым в конце октября заболел врач-реаниматолог. Его с поражением 75% легких транспортировали в Долинскую ЦРБ в госпиталь для больных коронавирусом и подключили к аппарату ИВЛ.

В отделении реанимации Холмской ЦРБ восемь сотрудников (врачей и медсестер) находятся на больничном, часть из них с пневмонией. На оставшийся персонал легла "огромная нагрузка, есть опасность некачественного оказания услуг пациентам": вместо четырех врачей в реанимационном отделении сегодня работают (по очереди сутки через сутки) два реаниматолога, не хватает медсестер и лаборантов.

"Больные требуют круглосуточного ухода и наблюдения. Остались медики, которые имеют отрицательный мазок на COVID-19, надолго ли их хватит? Или через пару недель в такой обстановке они слягут рядом с пациентами? Работу этого отделения не выполнит ни одно другое отделение, эту специальность не заменит ни одна другая", - говорят медики, добавляя, что "это крик души всех, кто работает в Холмской ЦРБ".

В своем обращении они также указывают на то, что при работе с пациентами с COVID-19 стимулирующие и страховые выплаты им выплачивались нерегулярно, а некоторые их не получали вообще. Медики Холмской ЦРБ также обратились за помощью в прокуратуру.