Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 13.11В России 1 880 551+21 983В мире 52 733 290+606 497

Люди вышли на несанкционированную акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Жители Хабаровска вновь вышли на площадь имени Ленина в центре города на несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

По данным администрации города, "в несанкционированной акции на площади Ленина приняли участие менее 200 человек", отмечено также, что "количество незаконно митингующих у здания правительства Хабаровского края по субботам еженедельно снижается".

После небольшого митинга на площади участники акции выдвинулись шествием по центральным улицам города, скандируя лозунги с критикой власти и в поддержку бывшего губернатора.

"За период с 5 по 12 ноября судебными органами рассмотрено 19 дел по фактам нарушения общественного порядка. Судами назначено 13 штрафов на общую сумму в 121 тыс. рублей, шесть административных арестов (на срок от 1 до 9 суток). Сотрудниками ГИБДД вручено 12 предостережений автовладельцам о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях", - сообщает пресс-служба мэрии.

Она предупреждает участников, что "продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации".

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

Хабаровский край

Новости

В Туле при ДТП с участием сотрудника полиции пострадали два человека

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Миноритариям "Распадской" нашли выход. Обобщение

Что произошло за день: пятница, 13 ноября

Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Президент РФ попросил подготовить правовые акты для федеральной территории "Сириус"

Вспышка COVID-19 произошла в мурманской колонии строгого режима

Браузер и поисковик для предустановки на гаджеты будет выбирать правительство

Браузер и поисковик для предустановки на гаджеты будет выбирать правительство

Google отверг обвинения в предвзятости к российским СМИ на YouTube

Google отверг обвинения в предвзятости к российским СМИ на YouTube

В Думу внесен законопроект о едином госзаказчике в строительстве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');