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Акция в поддержку экс-губернатора Фургала началась в Хабаровске

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Жители Хабаровска вновь вышли на площадь имени Ленина в центре города на несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

По данным администрации города, "в несанкционированной акции на площади Ленина приняли участие по-прежнему менее 200 человек", отмечено также, что "количество незаконно митингующих у здания правительства Хабаровского края по субботам еженедельно снижается".

После небольшого митинга на площади участники акции выдвинулись шествием по центральным улицам города, скандируя лозунги с критикой власти и в поддержку бывшего губернатора.

"За период с 13 по 20 ноября судебными органами рассмотрено 23 дела по фактам нарушения общественного порядка. Судами назначено 11 штрафов на общую сумму в 125 тысяч рублей, один штраф - с изъятием транспортного средства, семь административных арестов на срок от 2 до 7 суток. Сотрудниками ГИБДД вручено 24 предостережения автовладельцам о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях", - сообщает пресс-служба мэрии.

Она предупреждает участников, что "продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации".

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

Хабаровск Сергей Фургал

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