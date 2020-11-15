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Мантуров заявил об улучшении ситуации с лекарствами в аптеках

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Производители вышли на максимальные мощности по производству лекарственных препаратов, ситуация с их наличием в аптеках улучшается, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня все производители увеличили максимально производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается",- сказал Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" (ВГТРК) в ответ на реплику её ведущего Павла Зарубина о том, что из различных регионов поступает информация о серьезном недостатке лекарств в аптеках.

По словам министра, в РФ произошел непредвиденный резкий рост потребления лекарств - оно увеличилось в 15 раз. Летом власти прогнозировали двукратный рост.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правительственный штаб по борьбе с коронавирусом принимает энергичные меры, чтобы преодолеть дефицит лекарств.

Минпромторг Денис Мантуров

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