Аптекам Татарстана рекомендовали ограничить продажу лекарств

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Татарстане санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендовала аптекам отпускать лекарства в количестве, достаточном для лечения обратившегося покупателя, и не продавать большие партии в одни руки, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Воздержание от массовой продажи в одни руки прежде всего позволит обеспечить препаратами тех людей, которые в них нуждаются. Сегодня делается все, чтобы на фоне высокого спроса препараты были в аптечных сетях", - сказала она.

Она заверила, что ситуация с обеспечением больниц лекарствам - стабильная, им достаточно всего необходимого.

Ранее в правительстве Татарстана отмечали, что в республики возник ажиотажный спрос на лекарства и из некоторых аптек стали исчезать отдельные препараты. Галимова призывала граждан не закупаться лекарствами впрок и не принимать их для профилактики. В минувший четверг она сказала, что спрос снижется и ситуация выравнивается.